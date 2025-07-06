Появились кадры с места крушения самолета Ан-2 в Забайкалье

МЧС Забайкальского края опубликовало кадры с места крушения легкомоторного самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку. На них видно, что на месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели переносят пострадавших на носилках.

Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ «Топограф» через 16 минут после взлета. На борту находились 10 парашютистов и один член экипажа. <…> Возгорания не произошло, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время на месте аварии работают 37 человек. Также привлечено 12 единиц техники, из них от МЧС 13 человек и четыре единицы техники.

Самолет ДОСААФ совершил жесткую посадку в Читинском районе Забайкалья в ночь на воскресенье, 6 июля. Изначально сообщалось о шести пострадавших.

Позднее Министерство здравоохранения края уточнило, что при аварийной посадке самолета травмы получили 10 человек. Состояние двух человек медики оценивают как тяжелое, еще у восьмерых — как средней степени тяжести. Всех пострадавших доставили в Забайкальскую краевую клиническую больницу.