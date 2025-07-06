Возросло число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Забайкалье Минздрав: число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Забайкалье выросло до 10

Министерство здравоохранения Забайкальского края в Telegram обновило информацию о пострадавших при аварийной посадке легкомоторного воздушного судна в Читинской области. Число получивших травмы возросло до 10.

Состояние двух человек медики оценивают как тяжелое, еще у восьмерых — как средней степени тяжести. Сообщается, что на место происшествия незамедлительно выезжали четыре бригады скорой медицинской помощи.

Все пострадавшие доставлены для оказания необходимой помощи в Забайкальскую краевую клиническую больницу. В медучреждении им проводятся все требуемые обследования для уточнения диагнозов и назначения лечения. Ситуация взята на особый контроль губернатором региона.

Как ранее сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю, самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе. Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ «Топограф» через 16 минут после взлета. На борту находились 10 парашютистов и один член экипажа.

До этого стало известно, что в Омской области легкомоторный самолет при выполнении частного полета совершил жесткую посадку вне пределов взлетно-посадочной полосы. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, это произошло на посадочной площадке «Поповка» в Азовском районе.