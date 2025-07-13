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13 июля 2025 в 16:06

Рискованные маневры самолета испугали отдыхающих под Петербургом

В Ленинградской области самолет пролетел над головами отдыхающих

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На пляже в поселке Коккорево Ленинградской области отдыхающих напугал самолет, который на низкой высоте пролетел над их головами, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. На опубликованных кадрах запечатлены рискованные маневры пилота.

Летчик дважды пролетал в непосредственной близости от пляжа. Некоторые испуганные отдыхающие в панике пытались укрыться, закрывая головы руками и отбегая в сторону. Транспортная прокуратура уже отреагировала на происшествие, начав проверку.

Ранее в Забайкальском крае МЧС обнародовало фотографии с места, где легкомоторный Ан-2 был вынужден совершить аварийную посадку. На снимках заметно, что сотрудники экстренных служб активно работают на территории происшествия. Пострадавших перевозят на носилках.

Инцидент произошел в Читинском районе Забайкалья в ночь на 6 июля. Самолет, принадлежащий ДОСААФ, совершил жесткое приземление. Первоначально сообщалось о шести пострадавших, но позже в Министерстве здравоохранения региона уточнили, что травмы получили 10 человек.

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