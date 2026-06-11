Российская чемпионка загадочно исчезла в Канаде

Титулованную российскую спортсменку и чемпионку страны по художественной гимнастике Елизавету Сороковую уже больше года безуспешно ищут на территории Канады, передает Telegram-канал SHOT. По информации источника, до своего исчезновения девушка работала тренером.

В 2017 году мастер спорта вышла замуж и сразу после этого переехала вместе со своим супругом за границу. Однако спустя пять лет совместной жизни за рубежом этот брак распался, и пара оформила развод. Вскоре после расставания с мужем девушка перестала отвечать на любые звонки и сообщения, и с тех пор о ее судьбе ничего неизвестно. В настоящий момент близкие и профильные службы пытаются выяснить, что именно произошло со спортсменкой в Торонто.

До переезда Сороковая построила спортивную карьеру на родине, завоевав золото национального первенства и серебро Кубка губернатора Краснодарского края. Несколько лет назад она приняла решение завершить свои сольные выступления на крупных аренах ради тренерской деятельности.

Ранее полиция Нью-Йорка объявила в розыск блогера Билла Хупера, он исчез при загадочных обстоятельствах. Молодой человек сел на поезд из Нью-Джерси, после чего перестал выходить на связь с близкими. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его на Пенсильванском вокзале, после чего его след потерялся.