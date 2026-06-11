Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 13:34

Российская чемпионка загадочно исчезла в Канаде

SHOT: российская гимнастка Елизавета Сороковая загадочно пропала в Торонто

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Титулованную российскую спортсменку и чемпионку страны по художественной гимнастике Елизавету Сороковую уже больше года безуспешно ищут на территории Канады, передает Telegram-канал SHOT. По информации источника, до своего исчезновения девушка работала тренером.

В 2017 году мастер спорта вышла замуж и сразу после этого переехала вместе со своим супругом за границу. Однако спустя пять лет совместной жизни за рубежом этот брак распался, и пара оформила развод. Вскоре после расставания с мужем девушка перестала отвечать на любые звонки и сообщения, и с тех пор о ее судьбе ничего неизвестно. В настоящий момент близкие и профильные службы пытаются выяснить, что именно произошло со спортсменкой в Торонто.

До переезда Сороковая построила спортивную карьеру на родине, завоевав золото национального первенства и серебро Кубка губернатора Краснодарского края. Несколько лет назад она приняла решение завершить свои сольные выступления на крупных аренах ради тренерской деятельности.

Ранее полиция Нью-Йорка объявила в розыск блогера Билла Хупера, он исчез при загадочных обстоятельствах. Молодой человек сел на поезд из Нью-Джерси, после чего перестал выходить на связь с близкими. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его на Пенсильванском вокзале, после чего его след потерялся.

Спорт
гимнастки
Канада
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Объекты ТЭК России защитили новыми антидроновыми системами
ЕС запретил Киеву тратить деньги с транша без разрешения
Захарова строками Пушкина урезонила европейских послов
Губерниев раскрыл, что изменится для России с назначением нового главы FIS
В Госдуме назвали способы заставить Украину и Запад ускорить переговоры
ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью более 30 дронов
Пенсионер из Сибири предстанет перед судом за убийство 14-летней давности
Десятки пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона
В Новосибирске потушили открытое горение на складе площадью 1,7 тыс. кв. м
Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Чурсиной
Экс-футболист «Зенита» призвал Тюкавина не переходить в команду
Похитителя маленькой девочки в Югре отправили в СИЗО
ЕС готовит подлянку для граждан России, Белоруссии и Ирана
Росстандарт утвердил ГОСТ на детские игрушки с ИИ
В Госдуме ответили, могут ли разблокировать Telegram в России
Новая «Легенда» АвтоВАЗа: как изменилась Lada Niva — что уже не раздражает
Появились новые подробности об ударе по Музею обороны Севастополя
Прокуратура Киева подтвердила обыски у фигуранта дела Миндича
Троих несовершеннолетних мотоциклистов задержали в Бурятии в ходе рейда
СК предъявил обвинения мужчине, снявшему «ангар-могилу» в Петербурге
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.