Стало известно, разрешено ли подросткам прыгать с парашютом Фитнес-эксперт Халимов: прыгать с парашютом можно с 14 лет при согласии родителя

Прыжки с парашютом разрешены с 14 лет при условии нотариально заверенного согласия родителей, заявил NEWS.ru эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов. При этом, по его словам, вес кандидата должен превышать 45 килограммов.

В России прыжки с парашютами выполняются по федеральным авиационным правилам. Самостоятельно прыгают с 18 лет, а подростков с 14 лет допускают при нотариальном согласии родителей. У новичка есть два пути. Первый — тандем с инструктором с высоты 3,5–4 тыс. метров. Свободное падение длится около 50 секунд на скорости порядка 200 километров в час. От человека требуется лишь пройти инструктаж и правильно держать тело в потоке. Инструктор тандема допускается к работе после специальной подготовки, счет его собственных прыжков обычно идет на тысячи, — поделился Халимов.

Он отметил, что второй способ предполагает самостоятельный прыжок с круглым парашютом с высоты 800–900 метров. По словам эксперта, сначала проводится наземная подготовка, которая занимает несколько часов. Специалист пояснил, что в этом случае парашют раскрывается с помощью вытяжной веревки, а приземление происходит на скорости примерно пять метров в секунду и требует корректной группировки ног.

Есть и формальные требования. Вес обычно ограничен коридором 45–95 килограммов, поскольку под него рассчитаны купола и подвесные системы. Перед прыжком заполняется медицинская анкета. Повышенное давление, болезни сердца, эпилепсия, свежие переломы и недавние операции требуют предварительной консультации врача. Разумно выбирать аэродромы ДОСААФ и клубы с действующим сертификатом, спрашивать о ресурсе парашютных систем и о страхующем приборе, который сам раскроет запасной купол на заданной высоте. Такие приборы сегодня ставят на все тандемные и учебные системы, — заключил Халимов.

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