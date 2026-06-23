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23 июня 2026 в 11:35

В НФС ответили, как россияне массово меняют подход к тренировкам

Глава НФС Силина: борьба со стрессом вышла на первое место в фитнес-мотивации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Главной движущей силой для посещения спортклубов в 2026 году стало желание снять нервное напряжение, а не стремление сбросить лишний вес, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, подобный перелом в сознании граждан происходит впервые.

Снижение стресса и эмоциональная разгрузка впервые вышли на первое место среди причин, по которым россияне приходят в фитнес-клубы. Мы видим заметное изменение мотивации клиентов. Если в 2025 году главными причинами занятий фитнесом оставались общее оздоровление, снижение веса и коррекция фигуры, то в 2026-м на первое место вышло ментальное состояние. По нашим оценкам, сейчас 41% клиентов называют главной причиной занятий желание снять напряжение, справиться со стрессом, улучшить общее самочувствие и восстановить внутренний баланс. На втором месте остается общее оздоровление, на третьем — снижение веса и коррекция фигуры, — пояснила Силина.

По ее мнению, подобный сдвиг спровоцирован внешними обстоятельствами последних месяцев — нарастающей тревожностью, переработками и общей усталостью, которые заставляют людей искать доступные способы восстановления. Она добавила, что теперь тренировки воспринимаются не как обязательная процедура для красивого тела, а как ежедневный ритуал, помогающий вернуть душевное равновесие.

Сдвиг в мотивации клиентов фитнес-клубов связан с реальностью последних месяцев: высокой неопределенностью, ростом рабочей нагрузки, эмоциональной усталостью и потребностью людей в регулярной практике восстановления. Для многих тренировка стала не только способом поддерживать тело в форме, но и возможностью переключиться, вернуть ощущение контроля, улучшить самочувствие и найти ресурс для повседневной жизни, — заключила Силина.

Она добавила, что фитнес-клубы уже адаптируют предложения под этот запрос. По ее словам, в расписании растет доля восстановительных направлений, программ умеренной интенсивности, пилатеса, йоги, растяжки и дыхательных практик.

Ранее эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов заявил, что бег и групповые тренировки наиболее популярны среди россиян. По его словам, у общества вырос спрос на бесплатные виды спорта.

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