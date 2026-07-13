ЧМ-2026: кто вышел в полуфинал, расписание матчей, прогнозы

На чемпионате мира по футболу — 2026 начинается этап полуфиналов. Когда и где пройдут матчи, на кого ставят экс-игроки ЦСКА Валерий Масалитин и Владимир Пономарев — в материале NEWS.ru.

Какие сборные пробились в полуфинал ЧМ-2026

Первой путевку в полуфинал заработала сборная Франции: 9 июля они обыграли национальную команду Марокко со счетом 2:0. Французы нанесли намного больше ударов по воротам, чем их соперники (22 против пяти), но забить удалось лишь во втором тайме. На 28-й минуте капитан команды Килиан Мбаппе не реализовал пенальти, но на 60-й открыл счет. Через шесть минут окончательный результат установил Усман Дембеле.

В полуфинале французы сыграют со сборной Испании, которая выбила из турнира команду Бельгии — 2:1. В первом тайме соперники обменялись забитыми мячами. На гол Фабиана Руиса на 30-й минуте бельгийцы ответили точным ударом Шарля де Кетеларе на 41-й. В середине второго тайма из-за травмы поле вынужден был покинуть вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа. Вместо него вышел 24-летний Сенне Ламменс, который и стал главным виновником поражения. На 88-й минуте голкипер не смог зафиксировать мяч после дальнего удара Пау Кубарси, а первым на добивании оказался Микель Мерино.

В нижней части сетки в полуфинале сыграют сборные Англии и Аргентины. Их четвертьфинальные встречи завершились после дополнительного времени. Англичане пропустили в первом тайме матча с Норвегией: голкипер Джордан Пикфорд ошибся в момент с ударом Андреаса Шельдерупа. Перед самым перерывом Джуд Беллингем восстановил равновесие. До конца основного времени команды забить больше не смогли, а уже в самом начале дополнительного времени Беллингем оформил дубль и вывел Англию в полуфинал.

Чемпионат мира по футболу 2026 года, Норвегия — Англия Фото: Pedro Paulo Diaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несмотря на прохождение группового этапа, матчи Аргентины в плей-офф не выглядят такими уверенными. В 1/16 финала команда Лионеля Скалони мучилась 120 минут против Кабо-Верде (3:2), а в 1/8 пришлось спасать игру против Египта со счетом 0:2 на 79-й минуте (3:2). В игре со Швейцарией Аргентина не была близка к вылету, но дополнительное время снова понадобилось: основное завершилось со счетом 1:1, а победу принесли точные удары Хулиана Альвареса на 112-й и Лаутаро Мартинеса на 120-й плюс первой минутах.

Впервые в истории чемпионата мира в полуфинал вышли сборные, занимающие первые четыре строчки в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). После последнего обновления рейтинга сборная Франции занимает первую строчку. На втором месте располагается национальная команда Аргентины, на третьем — Испания, на четвертом — Англия.

Когда пройдут полуфиналы ЧМ-2026

Матч 1/2 финала ЧМ-2026 между Францией и Испанией состоится 14 июля на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США. Начало игры — в 22:00 мск. Главный арбитр встречи — Иван Бартон из Сальвадора.

Англия и Аргентина сыграют 15 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. ФИФА еще не назначила арбитров, которые обслужат эту встречу.

Кто является фаворитом полуфиналов ЧМ-2026

Сборная Франции является фаворитом полуфинального матча против Испании, считает Масалитин. По его мнению, каждый игрок в атакующей линии французов способен индивидуально доставить немало проблем.

Чемпионат мира по футболу — 2026, Франция — Марокко Фото: IMAGO/Moritz Mueller/imago-images.de/Global Look Press

«У Франции превосходная атака. Каждый в этой линии может претендовать на „Золотой мяч“. У Испании хорошая середина поля, которая может контролировать матч, взвинтить или ослабить темп. Мои симпатии на стороне Испании, но на сегодняшний день Франция выглядит сильнее. И [Усман] Дембеле, и [Брэдли] Барколя, и Килиан [Мбаппе], каждый может потрепать Испанию за счет индивидуальных действий», — сказал Масалитин.

Пономарев заявил, что Аргентина обыграет Англию в полуфинале ЧМ-2026. Он отметил, что на протяжении всего турнира аргентинцам помогают судьи.

«В паре Англия — Аргентина в финал выйдет Аргентина. Они неуверенно прошли игры плей-офф, на везении, но так бывает. Еще и судьи помогли здорово», — сказал Масалитин.

По версии суперкомпьютера статистической платформы Opta, Франция является главным фаворитом ЧМ-2026. Перед 1/4 финала ее шансы оценивались в 27,13%, а после победы над Марокко они выросли до 34,5%. Далее идут Испания (23,45%), Англия (21,94%) и Аргентина (20,55%).

Читайте также:

«В Азию двери открыты»: Рожков об успехах паралимпийцев и поддержке Путина

МОК отделил спорт от политики: вернут ли спортсменам из России флаг и гимн

Главное на ЧМ-2026: слезы Роналду, Трамп не спас США от позорного вылета

ЧМ-2026: вылет Бразилии, триллер на «Ацтеке», скандал с Трампом и ФИФА