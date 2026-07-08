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08 июля 2026 в 13:25

Суперкомпьютер не включил Аргентину в тройку фаворитов чемпионата мира-2026

Суперкомпьютер Opta назвал Францию главным фаворитом чемпионата мира-2026

Лионель Месси во время матча между сборными Аргентины и Египта в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2026 Лионель Месси во время матча между сборными Аргентины и Египта в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2026 Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Сборная Аргентины не вошла в тройку главных фаворитов на победу в чемпионате мира-2026 по версии суперкомпьютера статистической платформы Opta. Шансы действующих триумфаторов турнира на повторный успех оцениваются в 14,64%.

На первое место в списке потенциальных победителей ЧМ-2026 искусственный интеллект поставил сборную Франции — ее шансы оцениваются в 27,13%. Далее идут Испания (22,07%) и Англия (17,03%). Подчеркивается, что вероятность выхода в полуфинал для Франции составляет 71,52%, для Испании — 70,35%, для Аргентины — 62,84%, для Англии — 62,45%.

Четвертьфинальные матчи на ЧМ-2026 запланированы на 9-11 июля. Финал турнира пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). В решающем матче предыдущего чемпионата мира Аргентина обыграла Францию в серии пенальти.

Ранее бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой назвал аргентинского форварда Лионеля Месси гениальным футболистом. По его словам, 39-летний футболист в одиночку вытащил свою команду в четвертьфинал мирового первенства.

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