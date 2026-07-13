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13 июля 2026 в 18:44

Захарова указала на «классику жанра» с ЮНЕСКО и свободой слова в Европе

Захарова уличила ЮНЕСКО в неспособности обеспечить работу журналистов в Европе

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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ЮНЕСКО не может обеспечить работу журналистов, несмотря на заявления организации о защите свободы слова, указала ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала невыдачу визы Франции российскому корреспонденту.

Классика жанра: на словах ЮНЕСКО за свободу слова и права журналистов, а на деле не может, находясь в Париже, обеспечить нормальную работу даже тех журналистов, которые освещают деятельность этой структуры, — отметила она.

Ранее Захарова заявила, что сообщения СМИ о якобы разработке закона о введении выездных виз для россиян не соответствуют действительности. Кроме того, представитель МИД России назвала эту информацию «ахинеей».

Между тем Еврокомиссия решила не вводить полный запрет на выдачу въездных виз российским военнослужащим. Уточняется, что ограничительные меры будут распространяться только на краткосрочные визы. Ключевым основанием для отказа в выдаче виз станет активное участие гражданина в боевых действиях или содействие военным операциям.

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