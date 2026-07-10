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10 июля 2026 в 12:25

Еврокомиссия приняла неожиданное решение о визах для российских военных

Euractiv: ЕК отказалась от полного запрета на выдачу виз российским военным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Еврокомиссия приняла решение не вводить полный запрет на выдачу въездных виз военнослужащим из России, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники. Ограничительную меру решено сузить исключительно до краткосрочных виз.

Ключевым критерием для отказа теперь станет активное участие гражданина в боевых действиях или содействие военным операциям. При этом представители стран Балтии активно настаивали на жестком введении тотальных ограничений, в том числе и для бывших военнослужащих. Против полного запрета открыто выступили Франция, Италия и Греция, чья экономика сильно зависит от потока российских туристов.

Дипломаты других государств попросили сформировать более конкретное определение для подпадающих под ограничения категорий людей из-за технических сложностей. Помимо этого, в рамках обсуждаемого 21-го пакета санкций сейчас рассматривается заморозка действующего в ЕС потолка цен на российскую нефть. На данный момент точный срок этой заморозки остается неизвестным, так как Греция требует сократить предложенный изначально шестимесячный период до трех месяцев.

Ранее журнал Европейского союза опубликовал подробные выдержки из нового судебного иска российской певицы Полины Гагариной против Совета ЕС. Исполнительница потребовала отменить введенные против нее ограничения и исключить ее имя из черных списков.

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