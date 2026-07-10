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10 июля 2026 в 11:19

В ЕС опубликовали детали нового иска Полины Гагариной

Гагарина через суд ЕС потребовала отменить продление санкций против нее

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Официальный журнал Европейского союза опубликовал подробные выдержки из нового судебного иска российской певицы Полины Гагариной против Совета ЕС. Исполнительница потребовала отменить введенные против нее ограничения и исключить ее имя из черных списков.

Зарегистрированное в Суде ЕС дело под номером T-314/26 касается официального обжалования мартовского решения европейских властей о продлении санкционных мер. В качестве аргументов защита артистки указывает на явную ошибку в оценке обстоятельств, недостаточность доказательств и нарушение обязанности мотивировать принятое решение. Гагарина апеллирует к нарушению принципа соразмерности, права на эффективную судебную защиту, а также гарантированных в Европе свобод выражения мнения и творчества.

Аннулировать <…> решение Совета (CFSP) 2026/696 <…> и исполнительный регламент (ЕС) 2026/695 <…> в той мере, в которой оспариваемые акты включают заявителя в перечень лиц и организаций, подпадающих под ограничительные меры, — указано в документе.

Это уже не первое подобное разбирательство российской эстрадной звезды в органах европейского правосудия. Ее первоначальный иск, поданный после самого первого включения в санкционные списки в 2024 году, все еще находится на стадии рассмотрения.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова назвала отмену санкций против российских спортсменов результатом большой работы Олимпийского комитета РФ. Она выразила надежду, что международные федерации начнут допускать все больше россиян на турниры.

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Полина Гагарина
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