Бойцов ВСУ обучали в ИГ, ЦБ обновил «сотку», Гагарина против ЕС: что дальше

Бойцов ВСУ обучали в ИГ, ЦБ обновил «сотку», Гагарина против ЕС: что дальше

Под Дружковкой в ДНР заметили элитное «осиное гнездо» ВСУ, в России появились оливковые и оранжевые 100-рублевые купюры, певица Полина Гагарина через суд ЕС потребовала отменить продление санкций против нее — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

ВСУ стянули к Дружковке обучавшийся у ИГ батальон

В Донецкой Народной Республике у населенного пункта Дружковка сосредоточена группировка из десятков подразделений ВСУ, заявил источник в российских силовых структурах. По его словам, в нее входят «Батальон имени шейха Мансура» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и центр спецназначения «Омега». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«У Дружковки сосредоточена группировка из десятков подразделений ВСУ, среди них есть и „Батальон имени шейха Мансура“, центр спецназначения „Омега“», — отметил информатор.

Боевики «Батальона имени шейха Мансура», воюющие на стороне ВСУ с начала эскалации в Донбассе, проходили подготовку в тренировочных лагерях террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Ираке и Сирии. Британские СМИ писали об этом, критикуя Киев за то, что он не реагировал на деятельность батальона, который не входит в официальный состав ВСУ.

Военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что террористические батальоны ВСУ, которые Киев направил под Дружковку, ждет смерть. По его словам, украинское командование бросает в бой все имеющиеся резервы, пытаясь удержать оборону на данном направлении.

ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

«ВСУ подтягивают в ДНР все резервы после разгрома в Константиновке. На мой взгляд, надо бы туда перебросить спецназ „Ахмат“, он с [нацбатальонами быстро] разберется. Вполне вероятно, что [президент Украины] Владимир Зеленский бросит под Дружковку и колумбийцев. Киев продолжает лихорадочно набирать наемников по всему миру. Было бы хорошо, если бы этот „Батальон имени шейха Мансура“ закончил свое существование под Дружковкой», — резюмировал военэксперт.

В России обновили 100-рублевую купюру

Банк России с 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года, сообщила пресс-служба регулятора. Преобладающими цветами купюры стали оливковый и оранжевый. Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, оборотной — Ржевский мемориал советскому солдату.

На лицевой стороне слева вверху расположен герб Российской Федерации. На оборотной стороне в верхней правой части находится надпись «2026» — год выпуска — и стилизованное изображение карты Центрального федерального округа. В нижней правой части лицевой стороны размещен QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты. Она изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета.

В ЦБ уточнили, что 100-рублевки 2026 года обладают усиленным защитным комплексом, включая элементы с изменяемым оптическим эффектом, а также имеют улучшенную тактильную доступность для людей с нарушениями зрения. Старые купюры образцов 1997 и 2004 годов остаются законным платежным средством и подлежат обмену в банках без ограничений.

Фото: Илья Питалев /РИА Новости

Что известно о новом иске Гагариной к Совету ЕС

Официальный журнал Европейского союза опубликовал подробные выдержки из нового судебного иска российской певицы Полины Гагариной к Совету ЕС. Исполнительница потребовала отменить введенные против нее ограничения и исключить ее имя из черных списков.

Зарегистрированное в Суде ЕС дело под номером T-314/26 касается официального обжалования мартовского решения европейских властей о продлении санкционных мер. В качестве аргументов защита артистки указывает на явную ошибку в оценке обстоятельств, недостаточность доказательств и нарушение обязанности мотивировать принятое решение. Гагарина апеллирует к нарушению принципа соразмерности, права на эффективную судебную защиту, а также гарантированных в Европе свобод выражения мнения и творчества.

«Аннулировать <…> решение Совета (CFSP) 2026/696 <…> и исполнительный регламент (ЕС) 2026/695 <…> в той мере, в которой оспариваемые акты включают заявителя в перечень лиц и организаций, подпадающих под ограничительные меры», — указано в документе.

Это уже не первое подобное разбирательство российской эстрадной звезды в органах европейского правосудия. Ее первоначальный иск, поданный после самого первого включения в санкционные списки в 2024 году, все еще находится на стадии рассмотрения.

Читайте также:

Удары возмездия ВС РФ по Украине 10 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля

Обстановка в Крыму 10 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание

Убил, чтобы скрыть измену: мужчина застрелил бывшую жену в Хабаровске

«Ты накосячил — сделай, что он просит»: женщина помогала «гусям»-педофилам?