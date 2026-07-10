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10 июля 2026 в 12:16

Военэксперт раскрыл судьбу нацбатальонов ВСУ под Дружковкой

Военэксперт Дандыкин: направленные под Дружковку нацбатальоны ВСУ ждет смерть

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Террористические батальоны Вооруженных сил Украины, которые Киев направил под населенный пункт Дружковка Донецкой Народной Республики, ждет смерть, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинское командование бросает в бой все имеющиеся резервы, пытаясь удержать оборону на данном направлении.

ВСУ подтягивают в ДНР все резервы после разгрома в Константиновке. На мой взгляд, надо бы туда перебросить спецназ «Ахмат», он с [нацбатальонами быстро] разберется. Вполне вероятно, что Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) бросит под Дружковку и колумбийцев. Киев продолжает лихорадочно набирать наемников по всему миру. Было бы хорошо, если бы этот «Батальон имени шейха Мансура» (признан в РФ террористическим, деятельность запрещена. — NEWS.ru) закончил свое существование под Дружковкой. Может быть, этот отряд ВСУ будут использовать как заградительный, так как с боевым духом в украинской армии сейчас все очень плохо, — сказал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что у населенного пункта Дружковка обнаружили элитное «осиное гнездо» ВСУ. В группировку входят «Батальон имени шейха Мансура» и центр спецназначения «Омега».

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