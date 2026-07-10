Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля

Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля

В ночь на 10 июля над территорией России сбили свыше 370 украинских беспилотников. В Азове в результате налета БПЛА загорелись нефтехранилища. В Таганроге перекрыли движение на пяти улицах и начали эвакуировать жителей. ФСБ пресекла теракт на военном аэродроме с применением дронов с искусственным интеллектом. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 376 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской и Тверской областями. ВСУ также пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря.

10 июля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских дронов, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

За прошедшие сутки над Брянской областью были уничтожены 186 украинских беспилотников самолетного типа, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В Азове в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Власти Таганрога начали эвакуацию людей, чьи дома попали в зону ЧС после атаки украинских беспилотников, заявила глава города Светлана Камбулова. В результате падения осколков дронов был поврежден частный дом. Кроме того, произошло возгорание на крыше административного здания. На данный момент идет ликвидация возгорания на территории Морского порта. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Таганрога также ограничили движение транспорта на пяти участках дорог в связи с введением режима ЧС.

«В границах зоны ЧС перекрыто движение на участках дорог по следующим адресам: переулкам 1-му Крепостному и Комсомольскому, улицам Шевченко, Лесной Бирже и Портовой», — уточнила мэр.

Для координации работ по ликвидации последствий атаки ВСУ был создан оперативный штаб, сообщила Камбулова. По ее словам, его первоочередная задача — в течение нескольких часов повторно осмотреть все многоквартирные и частные дома, чтобы убедиться в эвакуации всех жителей. Она уточнила, что все жители, кому необходимо, были размещены в ПВР.

Три муниципалитета Белгородской области подверглись атакам ВСУ, сообщил региональный оперативный штаб. Были зафиксированы множественные повреждения жилых домов, коммерческих и социальных объектов, а также автотранспорта. Наиболее интенсивные удары пришлись на Белгород, Белгородский округ и Шебекино.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Белгороде в результате удара беспилотника был нанесен урон коммерческому зданию. В поселке Дубовое при атаке дрона на предприятие получили повреждения навесная конструкция и шесть легковых автомобилей, один из которых загорелся. В селе Бочковка осколки БПЛА посекли крышу и фасад частного дома. В селе Красный Октябрь на территории производства взорвался FPV-дрон, повредив лобовое стекло и кузов грузовика.

В Шебекино атака беспилотника привела к разрушению фасадной части многоквартирного дома. Кроме того, при падении обломков сбитого дрона был поврежден КамАЗ. Вблизи села Козьмодемьяновка беспилотник ударил по микроавтобусу. В хуторе Бондаренков в результате взрыва FPV-дрона получили повреждения кузов и остекление грузового транспорта. В селе Зиборовка дрон атаковал социальное учреждение, выбив оконные стекла.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет. Глава Северского района Алексей Чеверев также сообщил о налете БПЛА. Впоследствии он уточнил, что возгорание на территории Ильского НПЗ было ликвидировано.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Кто погиб и пострадал в результате атак ВСУ на российские регионы

Женщина погибла, ее супруг получил ранения в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области, сообщили в оперативном штабе. Трагедия произошла в районе села Дмитриевка.

Муж погибшей с множественными осколочными ранениями грудной клетки, рук, ног и головы был доставлен в больницу попутным транспортом. После оказания первичной помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Погарском районе Брянской области в результате атаки дрона-камикадзе по автомобилю погиб мужчина, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. Он отметил, что семье убитого будет оказана вся необходимая помощь.

В результате атак беспилотников ВСУ 9 и 10 июля пострадали четыре мирных жителя Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Удары были нанесены по легковому автомобилю и жилым домам в Нижних Серогозах, Гладковке, Раденске и Великой Кардашинке.

«В Нижних Серогозах удар БПЛА по легковому автомобилю привел к ранению мужчины 1998 года рождения. Он госпитализирован в Нижнесерогозскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

В Гладковке атака дрона привела к ранению женщины 1982 года рождения. Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия. В Раденске 51-летний мужчина пострадал в результате попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом. Пострадавшего доставили в Скадовскую ЦРБ.

В Великой Кардашинке был ранен мужчина 1980 года рождения. Пострадавший отказался от госпитализации. В Гладковке получила ранения женщина 1982 года рождения. Ей оказали помощь на месте ЧП.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как сотрудники ФСБ предотвратили теракт ВСУ с применением ИИ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили масштабную диверсионно-террористическую атаку украинских спецслужб на военный аэродром в Ростове-на-Дону, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Местный житель, завербованный военной разведкой Украины, связался с правоохранительными органами и передал им данные. В ходе оперативных мероприятий силовики изъяли из секретного тайника партию новейших FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта.

ФСБ РФ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

«После обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения, связь с иностранной разведкой была прервана», — отметили в ФСБ.

Военные ВСУ попали под огонь украинских националистов

Националисты из «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) открыли стрельбу по бойцам территориальной обороны ВСУ и нацгвардии в Сумской области Украины, заявил журналистам источник в российских силовых структурах.

«По данным радиоперехватов, „азовцы“ открыли заградительный огонь», — отметил информатор.

Он уточнил, что столкновения произошли западнее села Турья Краснопольского района. Военнослужащие, мобилизованные в 3-й батальон 119-й бригады теробороны, получили приказ на передислокацию и уведомили об этом нацгвардию, добавил источник.

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