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10 июля 2026 в 08:00

«Осиное гнездо» ВСУ в ДНР и срыв контратаки: новости СВО к утру 10 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Мирный/ РИА Новости
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Российские десантники группировки войск «Днепр» пресекли контратаку противника в Запорожской области, двух высокопоставленных украинских офицеров ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 9 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Десантники «Днепра» испепелили боевых роботов ВСУ

Ярославские десантники российской группировки войск «Днепр» предотвратили контратаку ВСУ в Запорожской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. В ходе выполнения боевых задач на Ореховском направлении расчеты ударных БПЛА из состава 299-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно отразили попытку контратаки украинской стороны наземными робототехническими комплексами (НРТК), которые были оснащены пулеметными установками.

Подразделения войск беспилотных систем Ярославского гвардейского парашютно-десантного полка обнаружили выдвижение двух НРТК, двигавшихся вдоль лесопосадки и открывавших огонь по российским позициям. Операторы доложили командованию об обнаруженных целях и передали координаты ударным беспилотникам для уничтожения техники противника.

Украина потеряла более 200 беспилотников за сутки в зоне СВО

Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 108 тяжелых квадрокоптеров ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его данным, в результате действий российских военнослужащих также были ликвидированы 112 беспилотников самолетного типа и 45 пунктов управления противника.

Бигма уточнил, что с помощью расчетов ПВО и мобильных огневых групп были сбиты четыре управляемых авиационных боеприпаса, 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 108 тяжелых квадрокоптеров и девять барражирующих боеприпасов противника. Кроме того, группировка «Запад» обнаружила и уничтожила шесть полевых складов боеприпасов, а также станцию спутниковой связи Starlink.

Фото: МО РФ

Под Дружковкой заметили элитное «осиное гнездо» ВСУ

В Донецкой Народной Республике у населенного пункта Дружковка сосредоточена группировка из десятков подразделений Вооруженных сил Украины, сообщили в российских силовых структурах. В нее входят «Батальон имени шейха Мансура» (признан в РФ террористическим, деятельность запрещена) и центр спецназначения «Омега». Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Боевики «Батальона имени шейха Мансура», воюющие на стороне ВСУ с начала эскалации в Донбассе, проходили подготовку в тренировочных лагерях террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Ираке и Сирии.

Российские военные ликвидировали комбата украинских «Ястребов»

Российские военнослужащие успешно ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции двух высокопоставленных украинских офицеров, рассказали в российских силовых структурах. В числе уничтоженных оказались командир батальона 411-й отдельной бригады беспилотных систем, а также начальник связи пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал».

Уничтоженное подразделение беспилотной авиации «Ястребы» ранее принимало непосредственное участие во вторжении украинских сил в Курскую область. Находясь на приграничных территориях, подчиненные убитого майора Томашевского активно использовали дроны и регулярно терроризировали мирное население.

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