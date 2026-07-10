Ярославские десантники российской группировки войск «Днепр» предотвратили контратаку ВСУ в Запорожской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. В ходе выполнения боевых задач на Ореховском направлении расчеты ударных БПЛА из состава 299-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно отразили попытку контратаки украинской стороны наземными робототехническими комплексами (НРТК), которые были оснащены пулеметными установками.

Подразделения войск беспилотных систем Ярославского гвардейского парашютно-десантного полка обнаружили выдвижение двух НРТК, двигавшихся вдоль лесопосадки и открывавших огонь по российским позициям. Операторы доложили командованию об обнаруженных целях и передали координаты ударным беспилотникам для уничтожения техники противника. Российские ударные БПЛА, управляемые опытными операторами, быстро нашли цели и уничтожили вражеские НРТК точными попаданиями, что не позволило им приблизиться к российским позициям.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 108 тяжелых квадрокоптеров ВСУ. В результате действий российских военнослужащих также были ликвидированы 112 беспилотников самолетного типа и 45 пунктов управления противника.