Российские военнослужащие успешно ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции двух высокопоставленных украинских офицеров, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. В числе уничтоженных оказались командир батальона 411-й отдельной бригады беспилотных систем, а также начальник связи пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал».

В Запорожской области ликвидирован командир батальона 411-й ОБрБпС «Ястребы» майор Томашевский Виктор, уроженец Киева. В Колодезном ГВ «Север» ликвидирован начальник связи ПКБР «Шквал» 7-го пограничного отряда старший лейтенант Кулич Михаил Викторович, — сказал собеседник агентства.

По информации ведомства, уничтоженное подразделение беспилотной авиации «Ястребы» ранее принимало непосредственное участие во вторжении украинских сил в Курскую область. Находясь на приграничных территориях, подчиненные убитого майора Томашевского активно использовали дроны и регулярно терроризировали мирное население.

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