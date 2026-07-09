Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 19:33

Российские военные ликвидировали комбата украинских «Ястребов»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Стрингер/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военнослужащие успешно ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции двух высокопоставленных украинских офицеров, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. В числе уничтоженных оказались командир батальона 411-й отдельной бригады беспилотных систем, а также начальник связи пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал».

В Запорожской области ликвидирован командир батальона 411-й ОБрБпС «Ястребы» майор Томашевский Виктор, уроженец Киева. В Колодезном ГВ «Север» ликвидирован начальник связи ПКБР «Шквал» 7-го пограничного отряда старший лейтенант Кулич Михаил Викторович, — сказал собеседник агентства.

По информации ведомства, уничтоженное подразделение беспилотной авиации «Ястребы» ранее принимало непосредственное участие во вторжении украинских сил в Курскую область. Находясь на приграничных территориях, подчиненные убитого майора Томашевского активно использовали дроны и регулярно терроризировали мирное население.

Ранее сообщалось, что двое колумбийских наемников ВСУ пожалели о решении воевать за Киев из-за тяжелого положения, в котором они оказались на Украине. «Солдаты удачи» пожаловались, что командиры отправляют их на выполнение самоубийственных миссий.

Европа
Украина
ВСУ
ВС РФ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
«Показал ошибку»: блогер из Пскова объяснил, зачем бьет жену
В Чувашии силовики пресекли межрегиональный наркотрафик
В Барселоне побит столетний температурный рекорд
Объекты энергетики двух регионов России выведены из строя дронами ВСУ
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.