Пожар на нефтебазе в Твери, террористка с корги: как ВСУ атакуют РФ 9 июля

Пожар на нефтебазе в Твери, террористка с корги: как ВСУ атакуют РФ 9 июля

В ночь на 9 июля над территорией России сбили 73 украинских беспилотника. В Херсонской области в результате налета дрона погиб сотрудник больницы. В Твери на одном из резервуаров нефтяного предприятия вспыхнул пожар. В Белгородской области погиб мирный житель. ФСБ пресекла теракт против офицера Минобороны РФ. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют РФ, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской и Ростовской областями. Кроме того, Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря.

В результате атаки беспилотников произошло возгорание на промышленном объекте в хуторе Вязники Шпаковского округа, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В районе улицы Коломийцева в краевом центре упали обломки дронов. Разрушений и пострадавших нет.

Утром 9 июля губернатор объявил, что пожар на предприятии в хуторе Вязники усилился, началась эвакуация местных жителей. На место происшествия была направлена дополнительная группа пожарных. Владимиров отметил, что местных жителей перевели в безопасные места. Для них были организованы пункты временного размещения.

Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки беспилотных летательных аппаратов на резервуаре предприятия «Тверская нефтебаза» произошел пожар, заявил глава города Виталий Королев.

«Возгорание локализовано силами наших пожарных МЧС. По предварительной информации, среди гражданского населения и персонала объекта пострадавших нет», — сказал Королев.

Два танкера получили механические повреждения в результате атаки беспилотников в Таганрогском заливе, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Кроме того, после атаки БПЛА на судах произошло возгорание. Глава региона также сообщил, что за минувшую ночь в Ростовской области были уничтожены более 20 беспилотников.

После ударов ВСУ, нанесенных в ночь на 8 июля по объектам энергетики Крыма, на полуострове сохраняются серьезные перебои с электроснабжением, сообщили в «Крымэнерго». В настоящее время отсутствует электричество в Джанкое, Красноперекопске, городском округе Армянск, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах.

В Нижнегорском и Первомайском районах также действуют ограничения на подачу электроэнергии. В других районах республики энергоснабжение осуществляется частично, в соответствии с возможностями инфраструктуры.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по медицинскому объекту в Энергодаре Запорожской области, сообщил мэр города Максим Пухов. В результате атаки были повреждены окна приемного отделения с первого по пятый этаж, а также два служебных автомобиля. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди персонала и пациентов нет.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Кто погиб и пострадал в результате атак ВСУ

Минувшей ночью Республика Крым вновь подверглась вражеской атаке беспилотных летательных аппаратов, жертвой которой стал житель Джанкоя, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

В Белгородской области за 24 часа были зафиксированы 75 ударов противника, в результате которых погиб мирный житель, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, еще 22 человека пострадали, среди них — несовершеннолетняя девушка. Она была оперативно переведена в федеральный медицинский центр для дальнейшего лечения.

Глава региона уточнил, что наиболее интенсивные атаки пришлись на Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Ракитянский и Шебекинский округа. Шестерых пострадавших доставили в местные больницы.

Семнадцатилетнюю жительницу Белгородской области, находящуюся в тяжелом состоянии после атаки украинского беспилотника, доставили на лечение в Москву, сообщили в региональном оперативном штабе. Троих взрослых доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Врачи оценивают состояние одного из пациентов как тяжелое.

В оперативном штабе добавили, что на участке автодороги Ясные Зори — Черемошное дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчина, находившийся в машине, погиб от полученных травм. Два человека, находившиеся в автомобиле, были доставлены бойцами подразделения «Орлан» в Октябрьскую районную больницу. У 16-летнего подростка диагностировали проникающее осколочное ранение головы. После оказания первой помощи его в крайне тяжелом состоянии перевели в детскую областную клиническую больницу. Женщина, находившаяся в автомобиле, получила множественные осколочные ранения. После оказания медицинской помощи ее направили в областную клиническую больницу. По информации медиков, она находится в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ в Херсонской области погиб мирный житель, еще два человека получили ранения, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Украинский беспилотник нанес удар по территории Ивановской ЦРБ, в результате чего погиб мужчина 1977 года рождения и были повреждены две машины скорой помощи, добавил он.

В Алешках и Великих Копанях из-за атак дронов ранения различной степени тяжести получили две женщины. Пострадавшие были госпитализированы. В десяти населенных пунктах региона, включая Новую Каховку, были зафиксированы различные разрушения гражданской инфраструктуры и имущества граждан. Кроме того, из-за повреждений энергосетей без электричества остались 426 населенных пунктов во всех 14 округах области. Инженеры проводят экстренные ремонтные работы.

Мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS села Нижнее Стародубского района Брянской области, заявил в МАКСе врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Очередное варварское преступление киевского режима. В результате обстрела снарядами системы залпового огня HIMARS села Нижнее Стародубского района погибла местная жительница», — написал он.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как военные ВСУ открыли стрельбу по скутеристу в ДНР

Украинские военные пытались застрелить мирного жителя, отказавшегося остановиться на скутере на окраине Константиновки в ДНР, рассказала журналистам его жена, беженка из города Юлия Пономарева. Инцидент произошел в тот момент, когда мужчина направлялся к матери.

«Где-то дальше стояли украинские военные, они начали его тормозить. Мы знаем, что если они тормозят, хотят забрать. Он не останавливался, и по нему началась стрельба», — сказала Пономарева.

О состоянии скутериста не сообщается. В Минобороны не комментировали эти сведения.

Вооруженные силы Украины прекратили эвакуацию раненых с передовых позиций, заявил журналистам полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. По его словам, эта тенденция наблюдается на нескольких направлениях, включая Запорожское, Ореховское, Днепропетровское, Красный Лиман и Константиновку. Раненые украинские военнослужащие гибнут на месте, подчеркнул военный эксперт.

«Противник пытается использовать в большом количестве роботизированные платформы для подвоза боеприпасов и обеспечения личного состава. Если раньше были пикапы для вывоза раненых, то сегодня на них никто не смотрит, просто добивают», — заявил Киселев.

Как сотрудники ФСБ предотвратили покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РФ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны России, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По информации ведомства, в Москве была задержана завербованная украинскими спецслужбами 25-летняя соучастница подготовки теракта.

В марте 2026 года девушка арендовала квартиру в российской столице по заданию украинского координатора. Она также установила видеокамеры для наблюдения за адресом проживания и автомобилем военнослужащего. Трансляция видеосигнала шла на Украину.

ФСБ РФ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

Злоумышленница подготовила в квартире средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта. Его прибытие в Москву планировалось после выезда женщины из России через Турцию и Молдавию на Украину.

На опубликованном в Сети видео видно, что девушку задержали во время прогулки с корги. Она созналась в том, что пошла на преступление из-за любви к украинскому куратору.

В ходе обысков силовики нашли скрытые тайники с оружием, средствами связи и компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств. Возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме и государственной измене.

«В процессе вовлечения в террористическую деятельность украинский координатор имитировал романтические отношения, обещая после выполнения всех поручений их продолжение на территории Украины», — говорится в сообщении.

Куратор задержанной пособницы украинских спецслужб ранее проживал в России, добавили в ФСБ.

Силовики задержали россиянина по обвинению в работе на спецслужбы Украины

Силовики задержали в Краснодаре россиянина, который готовил теракт с применением дрона со взрывчаткой против высокопоставленного сотрудника Минобороны России, заявили в ЦОС ФСБ. Уточняется, что подозреваемый сотрудничал со Службой безопасности Украины.

Мужчина планировал совершить теракт возле многоэтажного жилого дома во время выхода военнослужащего из подъезда. По указанию куратора обвиняемый арендовал в Москве квартиру, где установил видеокамеры для дистанционного наблюдения за адресом проживания жертвы. Для маскировки злоумышленник купил накладные усы, бороду и очки.

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