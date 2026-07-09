Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов

Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов Мирный житель погиб при атаках ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области за 24 часа зафиксировано 75 ударов, в результате которых погиб гражданский житель, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, еще 22 человека пострадали, среди них — несовершеннолетняя девушка. Она была оперативно переведена для дальнейшего лечения в федеральный медицинский центр.

В результате атаки ВСУ погиб мирный житель в Белгородском округе. <…> В Белгороде, Белгородском, Борисовском, Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах получили ранения 22 мирных жителя, — отметил он.

Как уточнил глава региона, наиболее интенсивные атаки пришлись на Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Ракитянский и Шебекинский округа. Шестеро пострадавших госпитализированы в местные больницы.

Утром 9 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря.