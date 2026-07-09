Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 09:22

Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов

Мирный житель погиб при атаках ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Белгородской области за 24 часа зафиксировано 75 ударов, в результате которых погиб гражданский житель, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, еще 22 человека пострадали, среди них — несовершеннолетняя девушка. Она была оперативно переведена для дальнейшего лечения в федеральный медицинский центр.

В результате атаки ВСУ погиб мирный житель в Белгородском округе. <…> В Белгороде, Белгородском, Борисовском, Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах получили ранения 22 мирных жителя, — отметил он.

Как уточнил глава региона, наиболее интенсивные атаки пришлись на Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Ракитянский и Шебекинский округа. Шестеро пострадавших госпитализированы в местные больницы.

Утром 9 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря.

Регионы
Белгородская область
атаки ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поплавская предложила Журавлеву заключить контракт и отправиться на СВО
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов
В ФСБ раскрыли детали вербовки задержанной по делу о подготовке теракта
Силовики задержали члена правления оппозиционной партии «Мать Армения»
В Сети появились кадры задержания неудавшейся террористки
Европа установила тревожный температурный рекорд
Возлюбленный Лерчек рассказал о ее состоянии после химиотерапии
Овечкин завершил трехлетнюю тяжбу с соседом-американцем
Назван самый важный анализ для женщин, планирующих беременность
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.