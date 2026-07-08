«Просто добивают»: военспец рассказал об отношении к сослуживцам в ВСУ

«Просто добивают»: военспец рассказал об отношении к сослуживцам в ВСУ Военспец Киселев: ВСУ перестали вывозить раненых, которых просто добивают

Вооруженные силы Украины прекратили эвакуацию раненых с передовых позиций, приводит ИС «Вести» слова полковника запаса Луганской Народной Республики Виталия Киселева из интервью «Соловьев Live». По его словам, эта тенденция наблюдается на нескольких направлениях, включая Запорожское, Ореховское, Днепропетровское, Красный Лиман и Константиновку. Раненые украинские военнослужащие гибнут на месте, подчеркнул военный эксперт. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Противник пытается использовать в большом количестве роботизированные платформы для подвоза боеприпасов и обеспечения личного состава. Если раньше были пикапы для вывоза раненых, то сегодня на них никто не смотрит, просто добивают, — заявил Киселев.

Он также подчеркнул, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают продвигаться. В частности, наступление российских штурмовиков в Константиновке спровоцировало отступление противника.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков объявил, что российская армия освободила Константиновку в Донецкой Народной Республике, несмотря на то, что украинские власти на протяжении 12 лет занимались ее укреплением. Он отметил особую важность взятия города.