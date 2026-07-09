В ФСБ раскрыли детали вербовки задержанной по делу о подготовке теракта

В ФСБ раскрыли детали вербовки задержанной по делу о подготовке теракта ФСБ: куратор задержанной по делу о теракте в Москве ранее жил в России

Куратор задержанной пособницы украинских спецслужб ранее проживал на территории России, а затем начал работать на Киев, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ. Ранее Москве был предотвращен теракт, который готовился против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России.

По этому делу задержана гражданка России, которую следствие считает пособницей украинских спецслужб. В ведомстве заявили, что во время вербовки украинский координатор использовал личное общение и выдавал себя за человека, состоящего с женщиной в романтических отношениях.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, под ударом противника должны были оказаться объекты военной инфраструктуры, ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса и отдельные военнослужащие. Планы Киева удалось сорвать в результате проведения комплекса следственных и разведывательных мероприятий.

Ранее в Сети были опубликованы первые кадры задержания участников агентурной сети, причастных к подготовке беспрецедентных терактов по заказу украинских спецслужб. На видеозаписи зафиксирована работа сотрудников спецподразделений.