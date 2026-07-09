Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 09:19

В ФСБ раскрыли детали вербовки задержанной по делу о подготовке теракта

ФСБ: куратор задержанной по делу о теракте в Москве ранее жил в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Куратор задержанной пособницы украинских спецслужб ранее проживал на территории России, а затем начал работать на Киев, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ. Ранее Москве был предотвращен теракт, который готовился против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России.

По этому делу задержана гражданка России, которую следствие считает пособницей украинских спецслужб. В ведомстве заявили, что во время вербовки украинский координатор использовал личное общение и выдавал себя за человека, состоящего с женщиной в романтических отношениях.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, под ударом противника должны были оказаться объекты военной инфраструктуры, ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса и отдельные военнослужащие. Планы Киева удалось сорвать в результате проведения комплекса следственных и разведывательных мероприятий.

Ранее в Сети были опубликованы первые кадры задержания участников агентурной сети, причастных к подготовке беспрецедентных терактов по заказу украинских спецслужб. На видеозаписи зафиксирована работа сотрудников спецподразделений.

Москва
Россия
Украина
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поплавская предложила Журавлеву заключить контракт и отправиться на СВО
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов
В ФСБ раскрыли детали вербовки задержанной по делу о подготовке теракта
Силовики задержали члена правления оппозиционной партии «Мать Армения»
В Сети появились кадры задержания неудавшейся террористки
Европа установила тревожный температурный рекорд
Возлюбленный Лерчек рассказал о ее состоянии после химиотерапии
Овечкин завершил трехлетнюю тяжбу с соседом-американцем
Назван самый важный анализ для женщин, планирующих беременность
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.