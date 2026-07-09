Бегство ВСУ из Земляного Яра и крупные потери: новости СВО к утру 9 июля

Бегство ВСУ из Земляного Яра и крупные потери: новости СВО к утру 9 июля

Украинские войска несут крупные потери на восточной окраине Казачьей Лопани в Харьковской области, подразделения ВСУ спешно отступают из населенного пункта Земляной Яр. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 8 июля, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ перемалывают резервы ВСУ у Казачьей Лопани

Российские подразделения начали уничтожать подразделения Вооруженных сил Украины на восточной окраине Казачьей Лопани в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

Военный эксперт также обратил внимание, что на восточной окраине населенного пункта российским военнослужащим уже удалось закрепиться. Более того, Марочко отметил, что российские силы продвигаются у соседнего села Шевченко, осуществляя наступление на юго-запад и юго-восток поселения, и охарактеризовал динамику на этом направлении как очень хорошую.

Промобъект под Ставрополем загорелся после падения дрона ВСУ

В окрестностях Ставрополя отражают атаки вражеских беспилотников, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, при ударе зафиксировано возгорание на промышленном объекте в хуторе Вязники Шпаковского округа. Владимиров уточнил, что угрозы жизни и здоровью людей нет, а также отсутствуют риски распространения огня на жилые дома. Он предупредил, что беспилотная опасность сохраняется на территории всего края.

При этом в районе улицы Коломийцева в краевом центре также произошло падение обломков дронов. Разрушений и пострадавших нет, а на месте работают экстренные службы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Герой России объяснил важность освобождения Константиновки

Освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике приближает РФ к достижению целей специальной военной операции и разгрому противника в регионе, заявил начальник главного штаба «Юнармии», Герой России Владислав Головин. Головин является морпехом и с позывным Струна принимал участие в боях за Мариуполь в составе 810-й бригады морской пехоты.

Участник боев в Мариуполе также отметил, что освобождение даже одного здания в условиях городских боев требует значительных усилий. Тем не менее он подчеркнул, что приближение общей победы ощутимо.

Стало известно о массовом отступлении ВСУ в Харьковской области

Подразделения Вооруженных сил Украины отступают из населенного пункта Земляной Яр в сторону Юрченково и его окрестностей в Харьковской области, сообщил Марочко. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Отход ВСУ происходит на фоне активных действий армии Российской Федерации у соседнего Белого Колодезя, уточнил он. По словам Марочко, подразделения ВС РФ в настоящее время почти полностью контролируют Земляной Яр.

Военспец рассказал об отношении к сослуживцам в ВСУ

Вооруженные силы Украины прекратили эвакуацию раненых с передовых позиций, заявил полковник запаса Луганской Народной Республики Виталий Киселев. По его словам, эта тенденция наблюдается на нескольких направлениях, включая Запорожское, Ореховское, Днепропетровское, Красный Лиман и Константиновку. Раненые украинские военнослужащие гибнут на месте, подчеркнул военный эксперт. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Он также подчеркнул, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают продвигаться. В частности, наступление российских штурмовиков в Константиновке спровоцировало отступление противника.

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