ВС РФ перемалывают резервы ВСУ у Казачьей Лопани Марочко: ВСУ теряют позиции на востоке Казачьей Лопани в Харьковской области

Российские подразделения начали уничтожать подразделения Вооруженных сил Украины на восточной окраине Казачьей Лопани в Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

На данный момент есть уже 100-процентное закрепление на северо-восточных окраинах населенного пункта Казачья Лопань. Также сейчас идет уничтожение украинских боевиков на восточной окраине данного населенного пункта, — сказал он.

Военный эксперт также сообщил, что на восточной окраине населенного пункта российским военнослужащим уже удалось закрепиться. Более того, Марочко отметил, что российские силы продвигаются у соседнего села Шевченко, осуществляя наступление на юго-запад и юго-восток поселения, и охарактеризовал динамику на этом направлении как очень хорошую.

Ранее источник в российских силовых структурах рассказал, что командование ВСУ перебросило в район Волчанска Харьковской области мобилизованных военнослужащих, не завершивших базовую подготовку. Речь идет о подразделениях 57-й бригады, которые были направлены для удержания поселка Белый Колодезь.