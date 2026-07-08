Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля

В ночь на 8 июля над территорией России сбили свыше 400 украинских беспилотников. В Саратовской области в результате налета БПЛА погиб мирный житель. В Запорожье дрон атаковал пассажирский автобус. В Крыму задержали шпионов, собиравших данные о ВС РФ для украинской разведки. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

В ночь на 8 июля дежурные силы ПВО уничтожили 415 украинских беспилотников над Россией, заявила пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ подверглись 18 регионов страны.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областями. Кроме того, БПЛА ликвидировали над Московским регионом, Кубанью, Крымом, Татарстаном, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Движение транспорта на выезде из Ярославля было временно перекрыто в целях обеспечения безопасности из-за угрозы БПЛА, заявил утром 8 июля губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Позднее оно было возобновлено. Глава региона также сообщил об уничтожении четырех украинских беспилотников.

«В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято», — отметил Евраев.

Несколько районов и городов Крыма остались без электричества из-за ударов ВСУ по инфраструктуре полуострова в ночь на 8 июля, заявили в пресс-службе «Крымэнерго». В организации отметили, что атаке подверглись объекты энергетики Восточного Крыма. Кроме того, сложная обстановка с электроснабжением наблюдается в северо-западном энергорайоне.

«В настоящее время обесточены города Керчь, Джанкой, Красноперекопск, городской округ Армянск, Джанкойский и Красноперекопский районы», — уточнили в пресс-службе предприятия.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В остальные районы республики свет подается частично, в зависимости от возможностей энергосети. По информации «Крымэнерго», специалисты ежедневно работают над восстановлением энергоснабжения. В Крыму и Севастополе продолжает действовать режим ЧС.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в МАКСе, что за минувшую ночь и утро были отражены четыре атаки ВСУ на Севастополь. По его словам, никто не пострадал.

«Силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили за минувшую ночь и утро четыре атаки ВСУ. Сбито 27 БПЛА», — отметил Развожаев.

Все округа Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — заявил Сальдо.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Ульяновской областью, сообщил губернатор региона Андрей Русских. По его словам, пострадавших и повреждений имущества нет.

Минувшей ночью Воронежская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, в результате падения обломков дрона на одном из инфраструктурных объектов возник пожар.

По официальным данным главы региона, за ночь дежурные расчеты ПВО уничтожили в общей сложности 12 беспилотных летательных аппаратов над двумя городскими округами и восемью районами.

ПВО С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины нанесли удар по российским танкерам в Таганрогском заливе Азовского моря, заявил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Он отметил, что при ударе по следовавшим в Ростов-на-Дону судам ранения получили два человека. Атакованные суда шли без груза, разлива нефтепродуктов не произошло.

«Одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь», — сказал губернатор.

Он уточнил, что прошедшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Средства ПВО уничтожили порядка семи десятков беспилотных летательных аппаратов над 11 районами, городами Новошахтинск, Каменск-Шахтинский, а также над Таганрогским заливом.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Как ВСУ атаковали пассажирский автобус в Запорожской области

Украинский БПЛА атаковал рейсовый пассажирский автобус в Запорожской области, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В транспорте находились девять пассажиров и два водителя. Никто из них не пострадал.

«Все успели покинуть автобус, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Пассажиры оперативно эвакуированы», — сказал глава Запорожья.

Балицкий назвал удар ВСУ вопиющим актом терроризма и очередным преступлением Киева. Он отметил, что атаки на транспорт с мирными жителями — грубейшее нарушение международного гуманитарного права.

В Минобороны РФ не комментировали эти сведения.

Кто погиб и пострадал в результате атак ВСУ на российские регионы

Украинские беспилотники атаковали Нижнекамск в Республике Татарстан, заявил мэр города Радмир Беляев. По его словам, есть пострадавшие, у которых были диагностированы легкие травмы. Кроме того, несколько предприятий получили повреждения.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в поселке Круглое Поле Тукаевского района Татарстана, сообщили в пресс-службе администрации района. На место происшествия оперативно прибыла бригада медиков, которая оказала раненым первую помощь. Угрозы их жизни нет.

Один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Саратовскую область, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По его информации, объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения.

«Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медпомощь. Один человек погиб <...>. Семье будет оказана необходимая поддержка», — сообщил Бусаргин.

Пять мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ, сообщил оперштаб региона. В Шебекинском округе беспилотник ударил по КамАЗу, ранив мужчину. В Ракитянском округе женщина получила осколочные ранения при взрыве дрона. В Белгородском округе двое мужчин пострадали в результате атаки противника на коммерческий объект.

В Борисовском округе женщина получила акубаротравму при детонации дрона. В Краснояружском были повреждены автомобили и объекты инфраструктуры.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

В Крыму задержали двоих шпионов, работавших на украинскую разведку

Силовики задержали в Крыму двоих россиян, которые собирали данные о подразделениях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации по заданию украинских спецслужб, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Злоумышленники также фиксировали последствия ударов ВСУ.

«На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ <...>, подозреваемых в сборе и передаче противнику сведений в отношении объектов Министерства обороны РФ в регионе», — отметили в ведомстве.

ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне сами вышли на связь с сотрудниками украинских спецслужб. Они передавали Киеву сведения о дислокации подразделений Минобороны РФ, собирали данные о российских военнослужащих и местах расположения ПВО на полуострове. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Один из двух задержанных общался в Telegram со своей знакомой, которая ранее проживала в Крыму.

«Она оказалась украинской военнослужащей. Во время общения она спросила, где и сколько ПВО у нас находится. Я ей сказал примерное местоположение», — сообщил задержанный.

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