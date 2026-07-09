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09 июля 2026 в 02:28

Герой России объяснил важность освобождения Константиновки

Герой России Головин: освобождение Константиновки приближает разгром ВСУ в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике приближает РФ к достижению целей специальной военной операции и разгрому противника в регионе, заявил ТАСС начальник главного штаба «Юнармии», Герой России Владислав Головин. Головин является морпехом и с позывным Струна принимал участие в боях за Мариуполь в составе 810-й бригады морской пехоты.

Любой метр, любые 100 метров освобожденной территории приближают нас к достижению целей специальной военной операции и, безусловно, к полному освобождению Донбасса, — сказал он.

Участник боев в Мариуполе также отметил, что освобождение даже одного здания в условиях городских боев требует значительных усилий. Тем не менее он подчеркнул, что приближение общей победы ощутимо.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков объявил, что российская армия освободила Константиновку в Донецкой Народной Республике, несмотря на то что украинские власти на протяжении 12 лет занимались ее укреплением. Он отметил особую важность взятия города под контроль.

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