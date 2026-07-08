Солдаты-недоучки и срыв контратаки ВСУ: новости СВО на вечер 8 июля

Солдаты-недоучки и срыв контратаки ВСУ: новости СВО на вечер 8 июля

ВСУ потеряли редкое оружие НАТО и перебросили «зеленых» бойцов под Волчанск, а ВС России продолжают методично уничтожать локомотивы украинских войск и заводы по производству крылатых ракет. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 8 июля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ впервые потеряли британский ЗРК Rapid Ranger

Украинская армия лишилась в зоне специальной военной операции британского зенитного ракетного комплекса Rapid Ranger, сообщило Министерство обороны России. Ранее данных о потерях этого вооружения не поступало.

По информации ведомства, в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника превысили 220 военных. Также уничтожены американский бронеавтомобиль HMMWV, 18 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Производитель ракет «Фламинго» попал под удар ВС России в Киеве

В ночь на 8 июля российские военные нанесли удар по киевскому предприятию «САМСУНГ-УКРАИНА», сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Там производились и складировались компоненты для крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Атака была осуществлена высокоточным оружием наземного базирования, подчеркнули в оборонном ведомстве. Также под удар попали и другие промышленные объекты, использовавшиеся в интересах ВСУ.

Российские десантники сорвали контратаку ВСУ у Васильевки

Вооруженные силы Украины потеряли не менее пяти пехотных групп при попытке контратаки на позиции российских десантников в Васильевке, сообщил командир штурмового взвода 237-го полка 76-й дивизии ВДВ группировки «Центр» Михаил Князькин. По словам офицера, противник пытался вернуть утраченные позиции мелкими группами.

ВСУ намеревались просочиться через лесополосы, но все попытки были безуспешными, подчеркнул военный. Российские десантники удержали занятые рубежи.

«Герани» разнесли локомотивы ВСУ в Запорожской области

Российские военные нанесли удар дронами по железнодорожным локомотивам в районе поселка Казаковское Запорожской области, сообщило Министерство обороны России. Они использовались украинской армией, уточнили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что для ударов применялись БПЛА «Герань». Ведомство получило кадры объективного контроля, подтверждающие уничтожение целей.

Украинские безэкипажные катера проиграли битву с «Ланцетами» в Черном море

Российские военные с помощью беспилотников уничтожили группу безэкипажных катеров украинских сил, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Ведомство также опубликовало кадры поражения целей в акватории Черного моря.

Военнослужащий расчета БПЛА «Ланцет» в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Для поражения украинских плавучих дронов ВС РФ применили барражирующие боеприпасы «Ланцет», уточняется в сообщении. Все цели были успешно ликвидированы.

ВСУ экстренно перебросили неподготовленных бойцов под Волчанск

Украинское командование экстренно перебросило на Волчанское направление мобилизованных резервистов, не имеющих должной подготовки, сообщил источник в российских силовых структурах. По данным собеседника, речь идет о личном составе 57-й бригады ВСУ.

По словам собеседника, Белый Колодезь является ключевым логистическим узлом ВСУ под Волчанском. Российские подразделения группировки «Север» продолжают успешное продвижение в направлении Сум и этого населенного пункта, отметил он.

Европейская страна отдаст Украине 32 истребителя

Швеция передаст Украине 32 истребителя Gripen, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон, не уточнив сроки поставки. Ранее Стокгольм анонсировал планы по отправке до 36 машин этой модели.

Устаревшие самолеты будут переданы безвозмездно, а закупка новых на сумму €2,5 млрд (217 млрд рублей) профинансируется за счет кредита Евросоюза. Украинский президент Владимир Зеленский уточнил, что помимо истребителей Киев получит сопутствующее оборудование.

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