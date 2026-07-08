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08 июля 2026 в 14:02

Российский боец проявил смекалку при штурме, обхитрил врага и взял опорник

Знание украинского языка помогло российскому десантнику захватить опорный пункт

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Российский военный усыпил бдительность противника перед штурмом, заговорив по-украински с часовыми, рассказал «Известиям» командир штурмового взвода 237-го гвардейского десантно-штурмового полка Михаил Князькин. По его словам, после этого бойцы ВС РФ зашли на опорный пункт, зачистили его и заняли позиции.

Был замечен опорник в конце лесополки. При подходе к ним они начали спрашивать: «Стой, кто идет?» А один боец смекнул и на украинской мове ответил: «Свій, свій». Те — «О, давай, заходи», — поделился командир.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что рядовой Даниил Соколов ликвидировал трех украинских военнослужащих в ходе штурма опорного пункта противника. Бойцу удалось скрытно подобраться к вражеской позиции с фланга.

До этого пресс-служба Минобороны сообщила, что российский военнослужащий Константин Мастенков в одиночку вступил в бой с группой ВСУ и сорвал атаку противника. Бойцу удалось ликвидировать троих украинских солдат и вынудить остальных отступить. Во время боя российский штурмовик получил ранение, однако отказался от эвакуации.

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