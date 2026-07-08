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08 июля 2026 в 14:14

Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море

Минобороны сообщило об уничтожении катеров ВСУ в Черном море

Военнослужащий расчета БПЛА «Ланцет» в зоне СВО Военнослужащий расчета БПЛА «Ланцет» в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Российские военные с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили группу безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России в мессенджере МАКС. Ведомство также показало кадры поражения целей.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар беспилотниками «Герань» по железнодорожным локомотивам, задействованным в интересах ВСУ, в районе населенного пункта Казаковское Запорожской области. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля поражения целей.

Также Минобороны сообщило, что в ответ на удары Украины российские войска нанесли массированный групповой удар в ночное время. По данным ведомства, поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, а также объекты логистической, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, связанные с Вооруженными силами Украины.

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