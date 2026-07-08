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08 июля 2026 в 12:25

Минобороны России раскрыло детали атаки на Киев

МО: войска России поразили объекты ВПК Украины в Киеве

Фото: МО РФ
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В ответ на террористические удары со стороны Украины российские войска в ночное время произвели массированный групповой удар, в ходе которого поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса противника в Киеве, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. Также поражены объекты логистической, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ.

В ведомстве уточнили, что удар наносился высокоточным оружием, все назначенные цели были успешно поражены. Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки продемонстрировали высокую эффективность, сбив в общей сложности восемь управляемых авиационных бомб и 903 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские войска взяли под огневой контроль основные маршруты передвижения Вооруженных сил Украины в регионе. По словам руководителя, военные удерживали под огневым воздействием пути движения противника на правом берегу.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для полного освобождения Донбасса российским военным предстоит занять еще два крупных города — Краматорск и Славянск. Он также напомнил, что несколькими днями ранее армия объявила об освобождении Константиновки, назвав этот город важным для региона.

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