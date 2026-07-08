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08 июля 2026 в 13:55

ВС России ударили «Геранями» по ж/д технике ВСУ в Запорожской области

Российские «Герани» поразили локомотивы ВСУ в Запорожской области

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российские войска нанесли удар беспилотниками «Герань» по железнодорожным локомотивам, задействованным в интересах ВСУ, в районе населенного пункта Казаковское Запорожской области, сообщило в МАКСе Минобороны России. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля поражения целей.

Кадры объективного контроля поражения локомотивов, используемых в интересах ВСУ, в районе населенного пункта Казаковское Запорожской области с применением БПЛА «Герань», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ ударили беспилотниками «Герань-4 Сикер» по четырем железнодорожным локомотивам ВСУ на станциях в Днепропетровской области. Все цели были поражены. В ведомстве добавили, что ВС РФ также нанесли удары по двум железнодорожным локомотивам, располагавшимся вблизи населенного пункта Новомосковск в Днепропетровской области. Эти подвижные составы, которые использовались в военных целях ВСУ, также были поражены.

До этого источник в российских силовых структурах сообщал, что в Полтавской области ликвидирован старший штурман-летчик вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины Валентин Мукшинов. По его информации, уроженец Чернигова погиб в результате удара БПЛА типа «Герань».

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