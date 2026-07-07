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07 июля 2026 в 14:39

Российские военные разнесли локомотивы ВСУ «Геранями»

Минобороны: ВС России нанесли удары по четырем железнодорожным локомотивам ВСУ

Беспилотник «Герань» Беспилотник «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ВС РФ ударили беспилотниками «Герань-4 Сикер» по четырем железнодорожным локомотивам ВСУ на станциях в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны России. Отмечается, что все цели поражены.

Вооруженные силы России нанесли два удара с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер» по железнодорожным локомотивам на станциях в районе населенных пунктов Павлоград и Синельниково в Днепропетровской области. В результате точечных ударов обе цели были поражены, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ВС РФ также нанесли удары по двум железнодорожным локомотивам, располагавшимся вблизи населенного пункта Новомосковск в Днепропетровской области. Эти подвижные составы, которые использовались в военных целях ВСУ, также были поражены.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что освобождение Константиновки Вооруженными силами России является важным шагом в тактическом и стратегическом плане. По его словам, российские военнослужащие продолжают работу по освобождению новых регионов.

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