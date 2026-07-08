Швеция поставит Украине 32 истребителя Gripen, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. При этом он не уточнил сроки отправки. Трансляция велась на сайте НАТО.

Мы подписали соглашение на 16 <..> Gripen E. В то же время мы безвозмездно предоставляем такое же количество подержанных истребителей, — сказал он журналистам на полях саммита НАТО.

Шведское правительство уже анонсировало планы по поставке Украине до 36 истребителей Gripen, при этом старые модели будут переданы в дар, а закупка новых самолетов на сумму €2,5 млрд будет осуществляться из кредита Европейского союза. Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что помимо самих самолетов, в рамках сделки также будет предоставлено необходимое оборудование.

Ранее в посольстве России в Швеции заявили, что договоренности о поставках шведских истребителей Gripen Украине выглядят особенно цинично после удара ВСУ по Старобельску.

Кроме того, дипломаты отметили, что шведские власти продолжают увеличивать военную помощь Киеву, что приводило к дальнейшей эскалации конфликта и новым преступлениям.