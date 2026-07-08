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08 июля 2026 в 09:25

Командир ВДВ рассказал о срыве контратаки ВСУ у Васильевки

Князькин: ВСУ потеряли пять групп пехоты при контратаке у Васильевки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Вооруженные силы Украины потеряли не менее пяти пехотных групп при попытке контратаки на позиции российских десантников в Васильевке, сообщил ТАСС командир штурмового взвода 237-го полка 76-й дивизии ВДВ группировки войск «Центр» Михаил Князькин. По его словам, украинские подразделения пытались вернуть утраченные позиции, однако понесли потери.

Также они малыми группами пытались через лесополки просочиться на территорию населенного пункта Васильевка и продавить нашу оборону, но это было тщетно. <…> Когда у нас длилась задача, получается, групп пять, наверное, точно они оставили там, — уточнил командир.

Ранее источник в российских силовых структурах рассказал, что командование ВСУ перебросило в район Волчанска Харьковской области мобилизованных военнослужащих, не завершивших базовую подготовку. По его словам, речь идет о подразделениях 57-й бригады, которые были направлены для удержания поселка Белый Колодезь. Источник также назвал населенный пункт ключевым логистическим центром под Волчанском.

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