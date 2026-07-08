Отдельные европейские страны, такие как Болгария и Венгрия, отказываются от военной помощи Украине не из-за смены курса, а из-за подготовки к возможному прямому столкновению с Россией, выразил мнение в беседе с NEWS.ru руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его словам, эти государства стремятся сохранить собственные арсеналы для развертывания военно-промышленного комплекса.

НАТО не будет отказываться от поддержки Киева. Отдельные маленькие европейские страны не хотят тратить свое вооружение. Однако это говорит лишь о том, что они готовятся к большой войне против России, которая намечена на 2030–2035 годы. Венгрия и Болгария понимают, что сейчас необходимо разворачивать свои ВПК. Если этого не удастся сделать, то какой-то запас вооружений все-таки нужно будет оставить, не отдавать ВСУ. Маленькие европейские страны не служат индикатором, что на Западе принято решение отказаться от киевского проекта. Трансатлантический альянс намерен противостоять России, — сказал Ярошенко.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что милитаризация стран Европы негативно сказывается на экономике и сопровождается «страшилками» о якобы угрозе со стороны Москвы. По его словам, Украина используется для испытания вооружений и нанесения ущерба РФ.