Создали коридор для прохода у Красного Лимана: успехи ВС РФ к утру 9 июля

Создали коридор для прохода у Красного Лимана: успехи ВС РФ к утру 9 июля

Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» нанес удар по укрепленным позициям ВСУ и создал коридор для продвижения российских штурмовиков в районе Красного Лимана. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 9 июля?

Создали коридор для прохода у Красного Лимана

В Минобороны сообщили, что разведкой была вскрыта дислокация укрепленных позиций и личного состава ВСУ, координаты которых передали артиллеристам. Расчет РСЗО поразил цели залпом реактивных снарядов.

«Уничтожение ключевых элементов обороны противника создало коридор для продвижения штурмовых подразделений. Под прикрытием артиллеристов штурмовые группы заняли указанные рубежи с минимальными потерями личного состава», — сказано в сообщении.

Министерство сообщило, что расчеты радиолокационных станций обнаружили гексакоптеры ВСУ. Противник планировал использовать их для атаки на передовые позиции ВС РФ в районе Красного Лимана. Российские операторы дронов-перехватчиков успешно сбили четыре гексакоптера.

«Ланцет» уничтожил 20 единиц техники ВСУ в ДНР

Барражирующий боеприпас «Ланцет» в режиме свободной охоты поразил около 20 единиц украинской техники на Добропольском направлении, заявили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие расчета барражирующего боеприпаса „Ланцет“ соединения войск беспилотных систем (БПС) группировки войск „Центр“ в ходе боевой работы в режиме свободной охоты уничтожили около 20 единиц военной техники формирований ВСУ на линии боевого соприкосновения и в тыловых районах на Добропольском направлении», — рассказали в МО.

Среди уничтоженных объектов — самоходная артиллерийская установка «Богдана», танк Т-62, а также боевые бронированные машины, доставлявшие на передовую украинских военных и боеприпасы.

Поразили пункт управления БПЛА с живой силой ВСУ

Военнослужащие 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» успешно уничтожили пункт управления беспилотниками в Харьковской области. В результате атаки были ликвидированы до 10 украинских солдат ВСУ. Об этом рассказал старший разведчик полка с позывным Питон в беседе с ТАСС.

«Нужно четким попаданием было выбить именно пункт управления БПЛА ВСУ [в Харьковской области]. В оконный проем, где был расположен данный пункт, залетели вместе с моим расчетом первым же попаданием. Сначала мы залетели 82-мм минами, чтобы поразить живую силу противника, а затем использовали уже добивающую танковую мину ТМ-72, после чего успешно уничтожили данный пункт управления БПЛА ВСУ», — рассказал он.

Питон рассказал, что в момент уничтожения пункта управления БПЛА внутри находились до десяти человек личного состава ВСУ. По его словам, работу артиллерии с воздуха координировала разведка «Севера».

Разнесли укрытие ВСУ снарядами «Краснополь»

В российском военном ведомстве заявили, что артиллеристы группировки войск «Север» вместе с операторами дрона «Орлан-30» поразили корректируемыми снарядами «Краснополь» укрытие с украинскими военными.

«В ходе проведения разведывательных мероприятий оператором БПЛА „Орлан-30“ была обнаружена группа военнослужащих ВСУ, прибывшая на ротацию и выгружавшая боеприпасы и продовольствие в нескольких домах. Командованием было принято решение нанести удар высокоточными корректируемыми боеприпасами „Краснополь“. Расчет самоходной артиллерийской установки „Мста-С“ подготовил к применению высокоточные корректируемые боеприпасы и поразил все цели», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в результате воздушной разведки были обнаружены военнослужащие ВСУ, занявшие один из брошенных домов в Харьковской области. По дому нанесли удар дронами-камикадзе.

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