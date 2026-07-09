Patriot для Украины и помощь Польши бойцам РФ: новости СВО на вечер 9 июля

Поляки передали ВС РФ аптечки, США пытаются напоследок заработать на украинском конфликте, Украине предрекли бесславный разгром, поезд с боеприпасами для ВСУ взлетел на воздух после встречи с российской «Геранью». Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 9 июля, читайте в материале NEWS.ru.

В России указали на заблуждение Трампа по Украине

Закрытие неба над Украиной может привести к масштабированию конфликта, предупредил сенатор Владимир Джабаров, комментируя ряд резонансных заявлений президента США Дональда Трампа после саммита НАТО. Американский политик заявил, что при необходимости может рассмотреть возможность закрытия неба над Украиной.

«Вероятно, американский лидер сделал такое заявление под влиянием обстановки, которая была на саммите НАТО. Если Трампу непонятно, я думаю, военные ему быстро объяснят, что это будет не война между Украиной и Россией», — написал Джабаров.

Помимо этого, Трамп пообещал, что Украина получит лицензию на выпуск ракет Patriot. Искренность американского политика поставил под сомнение доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев. По его мнению, Трамп прекрасно осознает, что Украине осталось недолго. И как опытный бизнесмен он стремится на ней по максимуму заработать. Заявления о передаче Киеву лицензии на их выпуск нацелены на украинскую элиту, которую глава Белого дома намерен «выдоить» до последней капли, полагает специалист.

Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Польский политик передал российским военным на Украине аптечки

Тем временем лидер польской политической партии Front Кшиштоф Толвиньский отправил российским военнослужащим в зоне СВО комплекты первой медицинской помощи. Политик подчеркнул, что все было профинансировано из сбережений его единомышленников. Свой поступок он назвал жестом выражения здравомыслия со стороны поляков, отправка гумпомощи должна показать Москве, что не все соотечественники «безрассудны и безответственны».

Кроме того, руководитель партии Front подверг резкой критике безоговорочную и безвозмездную поддержку официального Киева со стороны Варшавы, назвав ее недальновидной. В завершение Толвиньский предупредил соотечественников, что подобная слепая вовлеченность страны в чужой конфликт неизбежно повлечет за собой тяжелые последствия.

ВС России продолжают бить ВСУ по всем фронтам

Министерство обороны России сообщило о поражении пункта временной дислокации подразделения Государственной пограничной службы Украины в Харьковской области. По данным ведомства, для удара была применена легкая ракета Х-39.

Атаке также подверглись логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Ликвидированы склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также места хранения беспилотных аппаратов дальнего действия. Всего удары наносились по объектам в 142 районах.

Военные также оставили подразделения ВСУ в Днепропетровской области без припасов. С помощью беспилотников они нанесли удар по локомотивам с грузом для ВСУ.

Фото: МО РФ

Российские бойцы двое суток просидели в 15 метрах от ВСУ

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» в течение двух суток скрытно находились всего в 15–20 метрах от патрулей ВСУ, ведя наблюдение за противником, рассказал командир штурмового взвода 228-го полка Дмитрий Макаревич. Бойцы собирали оперативную информацию и ожидали подхода дополнительных малых пехотных групп.

«Путь к центру населенного пункта пролегал через открытый участок местности протяженностью около 800 метров. Несмотря на то что патрули ВСУ проходили всего в 15–20 метрах, российские военнослужащие оставались незамеченными», — рассказал командир.

Американский профессор дал печальный прогноз для Украины

Профессор экономики Массачусетского университета Ричард Вольф констатировал, что исход украинского конфликта будет решен в пользу России, а европейские государства покинут его с ослабленными экономиками и политическим весом. По его оценке, европейцы и сами начинают понимать, что их ждет.

«Европе, по-моему, здесь отведена незначительная роль, о чем европейцы, кажется, начинают догадываться. Они чувствуют, что происходит, и поэтому находятся в отчаянии. С победой России конфликт закончится, <…> и Украина останется куда более бедной и слабой, чем была, и навсегда в долгах», — высказался эксперт.

По мнению Вольфа, итог конфликта окажется крайне негативным для Европы, поскольку она не только не приобретет новые территории или влияние, но и ослабит собственные позиции. Аналитик также выразил убеждение, что в ближайшей перспективе ряд восточноевропейских государств пересмотрит свои внешнеполитические ориентиры и задумается о том, кто для них является действительным союзником.

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