Российские бойцы двое суток просидели в 15 метрах от ВСУ Командир Макаревич: российские солдаты двое суток скрывались в 15 метрах от ВСУ

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» в течение двух суток скрытно находились всего в 15–20 метрах от патрулей ВСУ, ведя наблюдение за противником, после чего приняли участие в освобождении укрепленного по флангам населенного пункта, сообщил РИА Новости командир штурмового взвода 228-го полка Дмитрий Макаревич. В частности, они собирали оперативную информацию и ожидали подхода дополнительных малых пехотных групп.

Путь к центру населенного пункта пролегал через открытый участок местности протяженностью около 800 метров. Несмотря на то что патрули ВСУ проходили всего в 15–20 метрах, российские военнослужащие оставались незамеченными, — рассказал командир.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с военкорами заявил, что искусственный интеллект применяется в российских беспилотниках для распознавания образов и автозахвата целей. По его словам, также ИИ нужен дронам для навигации.

Также, по информации силовых структур РФ, заминированные тела военнослужащих 120-й отдельной бригады территориальной обороны Украины обнаружили в подвалах Лосевки в Харьковской области. Часть из них была убита сослуживцами.