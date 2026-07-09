Военный политолог объяснил, зачем Трамп пообещал Киеву лицензию на Patriot

Президент США Дональд Трамп понимает, что построить завод для производства ракет Patriot на Украине невозможно, сказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев. Заявления о передаче Киеву лицензии на их выпуск нацелены на украинскую элиту, которую Трамп хочет «выдоить» до последней капли, полагает специалист.

В США проживает богатая украинская диаспора, вплоть до долларовых миллиардеров типа Арсения Яценюка. И схема здесь очень проста. Киеву передается лицензия, производство идет на территории Штатов и за счет украинских олигархов. Я думаю, что это намек от Трампа Зеленскому: «У тебя там денег куры не клюют, давай вкладывайся в оборону своей страны», — пояснил он.

По его мнению, Трамп осознает, что Украине осталось недолго. И как опытный бизнесмен он стремится на ней по максимуму заработать, уверен Перенджиев.

А когда там эти ракеты по лицензии построят и что останется от Украины к тому времени — другой вопрос. Главное — дать лицензию и получить за это максимум денег. В идеале еще эти ракеты оставить себе или продать странам НАТО, — добавил эксперт.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему Украина не сможет самостоятельно выпускать ракеты для ЗРК Patriot. По его словам, у Киева практически не осталось ресурсов для высокотехнологичного производства.