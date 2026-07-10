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10 июля 2026 в 11:45

В Таганроге создали штаб для координации действий после атаки ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Таганроге создан оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий атаки ВСУ, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем канале в МАКСе. По ее словам, его первоочередная задача — в течение нескольких часов повторно осмотреть все многоквартирные и частные дома, чтобы убедиться в эвакуации всех жителей. Она уточнила, что все, кому это необходимо, уже размещены в ПВР.

Для координации действий по ликвидации последствий воздушной атаки создан оперативный штаб. Первоочередная задача — в течение нескольких часов обойти повторно все МКД (многоквартирный дом. — NEWS.ru) и частные домовладения, чтобы удостовериться, что все люди эвакуированы, — следует из сообщения.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге после ночных и утренних ударов беспилотников объявлен режим чрезвычайной ситуации. Экстренные службы сосредоточены в Азовском районе, Азове и Таганроге для оперативного реагирования.

До этого в Таганроге началась эвакуация жителей из домов, пострадавших от атаки украинских БПЛА и оказавшихся в зоне ЧС. В результате падения дронов был поврежден частный дом, а также загорелась крыша административного здания.

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