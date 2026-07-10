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10 июля 2026 в 11:19

Власти отреагировали на удары БПЛА по Таганрогу

Слюсарь провел совещание по ликвидации последствий ударов БПЛА по Таганрогу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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После ночных и утренних атак беспилотников в Таганроге локально введен режим чрезвычайной ситуации, экстренные службы стянуты в Азовский район, Азов и Таганрог для оперативного реагирования, сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь по итогам совещания в правительстве. В пункте временного размещения находятся 44 эвакуированных жителя, включая семь детей.

Провели оперативное совещание в правительстве по ликвидации последствий ночных и утренних атак БПЛА. Силы и средства всех экстренных служб стянуты для оперативного реагирования на места происшествий — Азовский район, Азов, Таганрог. Главная задача — локализовать возгорания и не допустить распространения огня, особенно это важно сейчас в жаркий период, — написал Слюсарь.

Ранее сообщалось, что в Таганроге начали эвакуацию людей, чьи дома попали в зону ЧС после атаки украинских беспилотников. По словам главы города Светланы Камбуловой, в результате падения осколков дронов в городе был поврежден частный дом. Также загорелась крыша административного здания.

Позже Камбулова заявила, что власти Таганрога ограничили движение транспорта на пяти участках дорог в связи с введением зоны ЧС. Она призвала местных жителей соблюдать указания сотрудников экстренных служб и быть бдительными.

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Ростовская область
Юрий Слюсарь
атаки ВСУ
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