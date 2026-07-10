В Таганроге после атаки БПЛА перекрыли движение на пяти улицах

В Таганроге после атаки БПЛА перекрыли движение на пяти улицах

Власти Таганрога ограничили движение транспорта на пяти участках дорог в связи с введением зоны ЧС, заявила глава города Светлана Камбулова в своем канале на платформе МАКС. Она призвала местных жителей соблюдать указания сотрудников экстренных служб и быть бдительными.

В границах зоны ЧС перекрыто движение на участках дорог по следующим адресам: переулкам 1-му Крепостному и Комсомольскому, улицам Шевченко, Лесной Бирже и Портовой, — уточнила мэр.

Ранее сообщалось, что в Таганроге начали эвакуацию людей, чьи дома попали в зону ЧС после атаки украинских беспилотников. По словам Камбуловой, в результате падения осколков дронов в городе был поврежден частный дом. Также загорелась крыша административного здания.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 10 июля ликвидировали почти 400 украинских дронов. Атаке ВСУ с воздуха подверглись в том числе Белгородская, Брянская, Калужская, Ленинградская, Псковская области, Московский регион, Краснодарский край и Республика Крым.