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10 июля 2026 в 10:58

Сальдо раскрыл число жертв атак ВСУ на Херсонскую область

Сальдо: четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ на Херсонскую область

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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За 9 и 10 июля в результате атак беспилотников ВСУ пострадали четыре мирных жителя Херсонской области, сообщил в Telegram губернатор Владимир Сальдо. Удары были нанесены по легковому автомобилю и жилым домам в Нижних Серогозах, Гладковке, Раденске и Великой Кардашинке.

С 9 по 10 июля из-за варварских атак киевского режима пострадали четыре мирных жителя Херсонской области в Нижних Серогозах. Удар БПЛА по легковому автомобилю привел к ранению мужчины 1998 года рождения, госпитализирован в Нижнесерогозскую ЦРБ, — говорится в сообщении.

В Гладковке атака дрона привела к ранению женщины 1982 года рождения. Медицинская помощь была оказана непосредственно на месте происшествия. В Раденске 51-летний мужчина пострадал в результате попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом. Пострадавшего доставили в Скадовскую ЦРБ.

В Великой Кардашинке ранен мужчина 1980 года рождения. Пострадавший отказался от госпитализации. В Гладковке ранена женщина 1982 года рождения. Помощь оказана на месте.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Азове в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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атаки ВСУ
Владимир Сальдо
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