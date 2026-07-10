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10 июля 2026 в 08:49

ФСБ предотвратила масштабную атаку украинских дронов с ИИ

ФСБ предотвратила масштабную атаку украинских дронов с ИИ в Ростове-на-Дону

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России успешно предотвратили масштабную диверсионно-террористическую атаку украинских спецслужб на военный аэродром в Ростове-на-Дону, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. В ходе оперативных мероприятий из секретного тайника была изъята партия новейших FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта, передает РИА Новости.

Завербованный военной разведкой Украины местный житель сам связался с правоохранителями и передал им данные. Силовики проверили схрон по указанным координатам и нашли в нем беспилотники.

После обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана, — отметили в ФСБ.

Ранее силовики задержали в Крыму двух россиян, которые собирали данные о подразделениях Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации по заданию украинских спецслужб. Кроме того, злоумышленники фиксировали последствия ударов ВСУ.

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