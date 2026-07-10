Обстановка в Крыму 10 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание

Обстановка в Крыму 10 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание

В Крыму действует новая схема движения на железной дороге. Какова обстановка на полуострове 10 июля 2026 года, что с поездами, как доехать, какое расписание сегодня?

Обстановка в Крыму 10 июля: что с поездами, какие отменили, расписание

10 июля все поезда «Таврия» продолжают курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый Парк. Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами, сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

На сайте перевозчика опубликовано актуальное расписание, где можно ознакомиться со схемой движения поездов и согласованных с ними автобусов.

Изменения на железной дороге в Крыму начались 10 июня. Сначала укоротили маршруты некоторых поездов от/до Керчи — в схему включили автобусы, чтобы доехать от/до станции. С 20 июня нововведения распространили на все поезда. Затем число действующих маршрутов сократили.

Как проходит посадка в автобус

Посадка в автобусы производится на привокзальных площадях около железнодорожных станций. На начальных станциях посадка в автобусы объявляется за один час до отправления. На посадку следует прибывать заблаговременно.

С 8 июля для посадки в автобус или в поезд (если маршрут поезда будет продлен дальше Керчи) пассажиру потребуется либо ж/д билет до/от станции, на которой производится посадка или высадка, либо талон на автобус к определенному поезду на конкретную дату и время.

При этом с 8 июля станции Джанкой и Багерово — технические. Пассажиры, купившие билеты до/от станции Джанкой, могут бесплатно доехать на автобусе до ближайших станций Владиславовка/Симферополь по билетам на поезд. Ближайшая станция посадки/высадки к Багерово — Керчь-Южная Новый Парк.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Каждый автобус рассчитан на 50 посадочных мест, посадка осуществляется строго по количеству пассажиров конкретного поезда, поэтому места предусмотрены для всех без исключения, говорится в сообщении.

Багаж пассажиры берут с собой в автобус. Действуют стандартные нормы, аналогичные правилам перевозки в поездах «Таврия». Негабаритный багаж к перевозке в автобусах не принимается.

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. По состоянию на 15:00 мск движение по мосту 10 июля открыто в обоих направлениях. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 43 транспортных средства. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи. Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, проходящим по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область.

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