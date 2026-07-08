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08 июля 2026 в 11:38

Обстановка в Крыму 8 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Крыму действует новая схема движения на железной дороге. Какова обстановка на полуострове 8 июля 2026 года, что с поездами, как доехать, какое расписание сегодня?

Обстановка в Крыму сегодня, 8 июля, что с поездами, новое расписание

Все поезда «Таврия» начинают и завершают маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый Парк до 9 июля включительно. От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры едут автобусами, сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

На сайте перевозчика опубликовано новое расписание, которое действует с 8 июля. В него не вошли маршруты, обслуживающие поезда № 75/76 Омск — Симферополь и № 141/142 Пермь — Симферополь, так как эти поезда завершают курсирование.

«Поэтому расписание автобусов для поездов № 75/76 и № 141/142 мы публикуем отдельно в карточках к этому посту», — говорится в сообщении.

Изменения на железной дороге в Крыму начались 10 июня. Сначала укоротили маршруты некоторых поездов от/до Керчи — в схему включили автобусы, чтобы доехать от/до станции. С 20 июня нововведения распространили на все поезда. Затем число действующих маршрутов сократили.

Как проходит посадка в автобус

Посадка в автобусы производится на привокзальных площадях около железнодорожных станций. На начальных станциях посадка в автобусы объявляется за один час до отправления. На посадку следует прибывать заблаговременно.

С 8 июля для посадки в автобус или в поезд (если маршрут поезда будет продлен дальше Керчи) пассажиру потребуется либо ж/д билет до или от станции, на которой производится посадка или высадка, либо талон на автобус к определенному поезду на конкретную дату и время.

«Станции Джанкой и Багерово (с 8 июля) — технические. Пассажиры, купившие билеты до или от станции Джанкой, могут бесплатно доехать на автобусе до ближайших станций Владиславовка/Симферополь по билетам на поезд. Ближайшая станция посадки/высадки к Багерово — Керчь-Южная Новый Парк», — отметили в компании.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Каждый автобус рассчитан на 50 посадочных мест, посадка осуществляется строго по количеству пассажиров конкретного поезда, поэтому места предусмотрены для всех без исключения, говорится в сообщении.

Багаж пассажиры берут с собой в автобус. Действуют стандартные нормы, аналогичные правилам перевозки в поездах «Таврия». Негабаритный багаж к перевозке в автобусах не принимается.

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. По состоянию на 11:00 мск движение по мосту 8 июля открыто в обоих направлениях. С обеих сторон переправы затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи. Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, проходящим по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область.

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Егор Зверев
Е. Зверев
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