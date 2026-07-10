В России появились оливковые и оранжевые 100 рублей Центробанк с 10 июля вводит в оборот обновленную сторублевую купюру

Банк России с 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года, сообщила пресс-служба регулятора. Преобладающие цвета купюры — оливковый и оранжевый. Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, оборотной — Ржевский мемориал советскому солдату.

Банк России 10 июля вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года, — говорится в сообщении.

На лицевой стороне слева вверху расположен герб Российской Федерации. На оборотной стороне в верхней правой части находится надпись «2026» — год выпуска — и стилизованное изображение карты Центрального федерального округа. В нижней правой части лицевой стороны размещен QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты. Она изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета.

В ЦБ уточнили, что сторублевки 2026 года обладают усиленным защитным комплексом, включая элементы с изменяемым оптическим эффектом, а также имеют улучшенную тактильную доступность для людей с нарушениями зрения. Старые купюры образцов 1997 и 2004 годов остаются законным платежным средством и подлежат обмену в банках без ограничений.

Ранее в ЦБ отметили, что пространств для снижения ключевой ставки стало меньше. Регулятор подчеркнул, что на данный момент проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте.