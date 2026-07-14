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14 июля 2026 в 08:01

Военная промышленность Киева ощутила на себе мощь российских ударов

ВС России поразили объекты военной промышленности в Киеве

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Вооруженные силы России нанесли групповые удары в ночь на 14 июля, поразив в Киеве предприятия военной промышленности, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. В ведомстве добавили, что эти объекты участвовали в производстве ракет.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары <...>, в результате которых в городе Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов, — сказано в сообщении МО РФ.

Также, по данным МО, в ходе ударов были поражены объекты инфраструктуры в порту Южный Одесской области. Они использовались украинской стороной для хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что военнослужащие группировки «Север» уничтожили танк Leopard украинской армии в Сумской области. В ведомстве уточнили, что боевая машина была немецкого производства. Танк обнаружили во время разведки на замаскированной огневой позиции.

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