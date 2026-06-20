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20 июня 2026 в 14:14

Фитнес-эксперт рассказал, какие виды спорта предпочитают россияне

Фитнес-эксперт Халимов: россияне предпочитают бег и групповые тренировки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бег и групповые тренировки наиболее популярны среди россиян, заявил NEWS.ru эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов. По его словам, у общества вырос спрос на бесплатные виды спорта.

Самый заметный запрос сегодня — это бесплатные форматы рядом с домом. Уличные воркаут-площадки, беговые маршруты, парковые зоны и открытые пространства собирают молодежь лучше дорогих залов. Инфраструктура подтягивается к этому спросу, хотя в небольших населенных пунктах сохраняется нехватка объектов и тренеров. По популярности уверенно лидируют бег и ходьба, к ним добавляются силовые и групповые тренировки, где занятие совмещается с общением, — заявил Халимов.

Фитнес-эксперт отметил, что фиджитал-спорт начинает набирать популярность. По его словам, к 2030 году это направление будет главным трендом наравне с групповыми стартами и уличными тренировками.

Отдельная история последних лет — это фиджитал-спорт, соединяющий физическую дисциплину с цифровой. До 2030 года активнее всего будут расти уличный, групповой и фиджитал-форматы вместе с массовыми стартами вроде «Кросса нации» и фестивалей комплекса ГТО, — резюмировал эксперт.

Ранее травматолог-ортопед Алексей Репетюк заявил, что приседания с минимальным отягощением или резиновыми эспандерами существенно укрепят здоровье и повысят шансы на долголетие. При этом подобные упражнения допустимо выполнять при отсутствии проблем с коленными и тазобедренными суставами.

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