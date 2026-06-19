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19 июня 2026 в 12:03

Врач дал советы, как повысить шансы на долголетие с помощью спорта

Врач Репетюк: приседания с резиновыми эспандерами существенно укрепят здоровье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Приседания с минимальным отягощением или резиновыми экспандерами существенно укрепят здоровье и повысят шансы на долголетие, заявил в беседе с KP.RU травматолог-ортопед Алексей Репетюк. При этом подобные упражнения допустимо выполнять при отсутствии проблем с коленными и тазобедренными суставами.

Выпады или зашагивания на степ, сведение лопаток с эспандером, отжимания от стены, а чуть позже от пола, также позволят улучшить свою физическую форму, отметил Репетюк. Помимо этого, он порекомендовал скручивания на пресс и подъем ягодиц из положения лежа. Последнее можно выполнять по два или три подхода два-три раза в неделю.

Вдобавок к этому полезным будет упражнение на разгибание спины. Так называемая гиперэкстензия укрепляет мышцы-разгибатели позвоночника, ягодицы и заднюю поверхность бедра, уточнил врач.

Ранее фитнес-тренер и физиолог Никита Скрипник заявил, что фиджитал-спорт способствует общему развитию ребенка — эта дисциплина помогает формировать как когнитивные, так и физические навыки. По его мнению, таким видом активности можно заниматься уже с четырех лет.

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