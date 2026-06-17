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17 июня 2026 в 14:46

Фитнес-тренер рассказал о пользе фиджитал-спорта для детей

Фитнес-тренер Скрипник: фиджитал-спорт способствует общему развитию ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Фиджитал-спорт способствует общему развитию ребенка — эта дисциплина помогает формировать как когнитивные, так и физические навыки, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» фитнес-тренер и физиолог Никита Скрипник. По его мнению, таким видом активности можно заниматься уже с четырех лет.

Фиджитал-спорт — соединение двух аналогичных видов и дисциплин с точки зрения цифровизации и физического воздействия на организм. Командная игра происходит не только в привычном месте за компьютером, но и переходит в полевые условия. К каждой из дисциплин фиджитал-спорта нужно готовиться отдельно, налаживать нервно-мышечные связи и командную игру. Это своеобразный триатлон, который объединяет в себе два вида спорта, — объяснил Скрипник.

Фиджитал-спорт помогает детям развивать соревновательный дух, учиться работать в команде и укреплять физическую форму. Нередко родителям сложно мотивировать ребенка на обычные занятия спортом, ведь его больше привлекают победы в онлайн-играх. Именно здесь фиджитал-спорт становится отличным решением: он позволяет оторвать ребенка от компьютера, сохранив связь с цифровой средой, и при этом дает реальную физическую нагрузку, заключил специалист.

Ранее первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев заявил, что фиджитал-спорт может стать частью школьной программы в качестве вариативного модуля после завершения апробации. По его словам, сейчас тестирование нового модуля проходит в 59 школах.

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